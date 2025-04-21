Şanlıurfa’da Kuraklık Sorunu Yaşanıyor

YAĞMUR YETERSİZLİĞİ KURAKLIĞA NEDEN OLDU

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin birçok ilinde olduğu gibi Şanlıurfa’da da yağmurların gecikmesi, kuraklık sorununu beraberinde getirdi. Hasat döneminin yaklaşmasına rağmen, boyları 15 santimi geçmeyen ekinlerin bulunduğu tarlalar, hayvanların otlak alanı haline geldi. Bölge bu yıl şiddetli kuraklıkla mücadele ediyor. Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Mardin ve Adıyaman’ın bazı bölgelerindeki yağış eksikliği, özellikle tahıl üreticilerini zor durumda bırakıyor. Arpa, buğday ve mercimek gibi temel ürünlerin ekili olduğu alanlarda bitkiler sadece 10-15 santimetre arasında büyüyebiliyor. Bu durum, birçok bölgede ürünlerin başak tutamadan zayıf kalmasına sebep oldu.

ÇİFTÇİLER DESTEK BEKLİYOR

Hasat edilemeyecek derecede zayıf kalan ürünler, hayvanların otlaş alanı haline geldi. Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesi kırsalında çiftçilik yapan Ahmet Çifçi ve kardeşi Mehmet Çifçi, bu yıl ekinlerin tamamen kuruduğunu belirtti. Devletin kendilerine yardım etmesini isteyen Ahmet Çifçi, “Nasıl ektiysek öyle duruyor, ekinler kurudu. Hayvancılık öldü, bu yıl hayvana verecek saman bile yok. Göçüp gideceğiz, devletin el uzatmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

BORÇ YÜKÜ ÜZERLERİNDE

Kırsal Sumaklı Mahallesi’nde çiftçilik yapan Ömer Dolap da hem tarımda hem de hayvancılıkta kriz yaşadıklarını belirterek, “Bu yıl ürün yok. Mazot, gübre her şey borçla alındı. Şimdi nasıl ödeme yapacağız bilmiyoruz. Kuruyan ekinleri hayvanlar bile yemiyor” dedi. Aynı mahallede çobanlık yapan İsa Demir, kuraklığın etkisinin 2 yıldır devam ettiğini vurgulayarak, hayvancılığın da zor durumda olduğunu dile getirdi.