Şanlıurfa’da Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

BUDAHİ SÜREÇTE YARALANAN İKİ CAN

Şanlıurfa’da, 3 gün önce sulama kanalına düşen 12 yaşındaki Bünyamin Çiçek’i kurtarmaya çalışan Suriyeli 25 yaşındaki Muhammed El Hüseyin’in cansız bedeni bulundu. Küçük Bünyamin’i arama çalışmaları ise hala devam ediyor. Olay, geçtiğimiz cumartesi günü akşam saat 19.00 civarında meydana geldi. İddiaya göre, kanal kenarında yürüyen Bünyamin, dengesini kaybedip suya düştü. Durumu fark eden Muhammed El Hüseyin, çocuğu kurtarmak için hemen kanala atladı. Fakat ikisi de akıntıya kapılarak kısa sürede kayboldu.

OLAY YERİNE GİDEN EKİPLER

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Arama çalışmaları 3 gün sürdükten sonra, Muhammed El Hüseyin’in cesedi suya girdiği yerden yaklaşık 1 kilometre mesafedeki Harran Regülatörü bölgesinde bulundu. Elde edilen bilgiye göre, El Hüseyin’in cansız bedeni sudan çıkarılarak otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Bünyamin Çiçek’i arama çalışmaları ise henüz devam ediyor.