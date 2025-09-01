Şanlıurfa’da Kuzenler Arasında Kavga: 1 Ölü

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Olay, Birecik ilçesinin Güvenir Mahallesi’nde gerçekleşti. İddialara göre, daha önceki arazi anlaşmazlıkları yüzünden husumet bulunan amca çocukları arasında bir tartışma başladı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞÜYOR

Kısa süre içinde büyüyen bu tartışma, silahlı bir kavgaya dönüşerek şiddetlendi. Kavga sırasında, başına isabet eden bir kurşunla ağır yaralanan eski Ziraat Odası Başkanı Mehmet Hıdır Çakmak, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBEDİYOR

Çakmak, daha sonra Birecik Devlet Hastanesi’ne götürüldü ve acil serviste tedavi altına alındı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından cinayet şüphelisi olan 3 kişi, jandarma ekipleri tarafından suç aleti tabancasıyla birlikte gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.