Şanlıurfa’da Kuzenler Arasında Kavga: 1 Ölü

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Birecik ilçesine bağlı Güvenir Mahallesi’nde gerçekleşen olayda, aralarında daha önce arazi meselesi nedeniyle husumet olan amca çocukları arasında bir tartışma çıktı.

TARTIŞMANIN BÜYÜMESİ

Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı bir kavgaya dönüştü. Bu kavga sırasında başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan eski Ziraat Odası Başkanı Mehmet Hıdır Çakmak, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleye alındı.

TEDAVİ SÜRECİ

Çakmak, ilk müdahale sonrasında Birecik Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan Çakmak, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

CİNAYET ŞÜPHELİLERİ GÖZALTINDA

Olayın ardından cinayetle ilgili olarak 3 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından suç aleti tabancayla birlikte gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.