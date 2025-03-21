Şanlıurfa’da KYK Yurtlarında Denetim Yapıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından görevlendirilen bir ekip, Şanlıurfa’daki Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlarda iftar ve sahur menülerinin denetimini gerçekleştirdi. Ekip, öğrencilerin sorunlarını da raporladı. KYK Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özgül, Yurt Donatımı Daire Başkanı Gökhan Taşdelen ve Şanlıurfa Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Eren’den oluşan grup, bakanlığın talimatı doğrultusunda KYK yurtlarında denetimler yaptı. Bu denetim sırasında öğrencilerin yemek, temizlik, barınma ve personel sorunlarına dair görüşleri alındı ve şikayetler tek tek kaydedildi.

DENETİM SONRASI İFTAR

Müdür Yardımcısı Mustafa Özgül ve ekibi, öğrencilerle yakından ilgilendi ve denetimin ardından onlarla iftar yaptı. Özgül, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bakanımız Osman Aşkın Bak’ın talimatıyla alandayız. Tüm Türkiye’yi geziyoruz. Şu anda dördüncü ilimiz Şanlıurfa. Gençlerle birlikte olmak, onların sorunlarını dinlemek önemli. Yemekleri, barınma sorunlarını dinliyoruz. Bu notları alıp genel müdürlüğe götürüyoruz. Eğer dönüşleri alamazsak hizmeti daha iyi yapamayız. Kaliteli bir hizmet için memnuniyeti sağlamak lazım.”

YEMEK SORUNLARI ÖNE ÇIKIYOR

Özgül, “En fazla dönüş yemek konusunda oluyor. Öğrenciler, yemeklerin sıcak olmadığı, personelin davranışları gibi konularda şikayette bulunuyor. Ramazan’da, menünün dışında her gün tatlı verilmesi kararı alınmış durumda. Öğrenciler, sıkıntılarını aktarsınlar. İki diyetisyenimiz ve kurumun diyetisyeni var. Bize gelen sorunları tekrar düzeltme noktasında çaba göstereceğiz. Başka bir opsiyonumuz yok.” şeklinde bilgiler verdi.

Yurtlarda ikamet eden öğrenciler, yetkililere sorunlarını ilettiklerini belirterek, ilgililere teşekkür etti.