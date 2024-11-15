Şanlıurfa’da Minibüs Şoförüne Saldırı Anları

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Olay, Adnan Menderes Bulvarı’nda gerçekleşti. İddiaya göre, Siverek Şehiriçi Kooperatifi’ne ait minibüs şoförü, durağa yanaşmaya çalışırken park halindeki bir araç ve içeride bulunanları yer açmaları için uyardı. Bu uyarı, aralarında tartışmaya sebep oldu.

TARTIŞMA VE ARBEDE

Tartışmanın ardından duraktan ayrılan minibüsün önünü bir araçla kapatan grup, şoföre saldırdı. Minibüs şoförü de inerek gruba karşılık vermesiyle kavga büyüdü. Cadde ortasında tekme, tokat ve sopaların kullanıldığı bu arbede, çevredekilerin müdahale etmesiyle durdurulmaya çalışıldı. Olay anları ise araç kamerası ve cep telefonu kameralarıyla anbean kaydedildi.