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Şanlıurfa’da Motosiklet Ağaca Çarptı

ŞANLIURFA’DA MOTOSEKLET KAZASI

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir motosiklet trafik kazasında iki kişi yaralandı. Yahya Ö. kontrolündeki 63 AFL 775 plakalı motosiklet, Yenişehir Mahallesi Bahri Karakeçili Bulvarı’nda sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucunda refüjde bulunan bir ağaca çarptı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonrası savrulan motosikletin sürücüsü Yahya Ö. ile yolcu durumundaki Muhammed K. yaralandı. Olay yerine intikal eden 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları derhal Siverek Devlet Hastanesi’ne taşıdı.

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