Şanlıurfa’da Motosiklet Denetimi Gerçekleşti

ŞANLIURFA’DA MOPED DENETİMİ

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde, motosikletlere yönelik gerçekleştirilen şok uygulamada toplamda 28 motosiklet ele geçirildi. Aynı zamanda, çok sayıda sürücüye de idari para cezası uygulandı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Suruç İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20 ekip ve 55 personelin katılımıyla Suruç ilçe merkezinde bu denetimleri gerçekleştirdi.

DENETİMDE ELE GEÇİRİLENLER

Bu denetimlerde çeşitli suç unsurları tespit edildi. Ele geçirilen motosikletler arasında 4’ü hacizli-yakalamalı, 7’si trafikten men, 5’i tescilsiz veya hurda, 4’ü şase ve motor bloğu kazıntılı, 8’i ise çalıntı kategorisine girdi. Ayrıca, denetimlerin sonucunda 31 sürücüye idari para cezası verilirken, 10 şüpheli hakkında “suç eşyasını satın almak” ve “resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek” suçlarından adli işlem başlatıldı.