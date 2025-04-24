Şanlıurfa’da Narko Alan Uygulaması Yapıldı

ŞANLIURFA’DA UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE UYGULAMASI

Şanlıurfa’da emniyet güçleri Narko alan uygulaması yapıyor. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün koordinasyonunda, Akabe Mahallesi’nde gerçekleştirilen uygulamaya 47 ekip ve 136 personel katılıyor.

ARAÇLARDA ARAMA VE KİMLİK SORGULAMASI

Ekipler, 5 ayrı noktada oluşturulan uygulama alanlarında 221 araçta arama gerçekleştirdi ve 681 kişinin kimlik sorgusunu yaptı. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ve İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, uygulama bölgelerini ziyaret ederek polislerle bir süre sohbet ediyor.