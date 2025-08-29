Şanlıurfa’da Olay, 8 Gözaltı

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER VE TARİH

26 Ağustos’ta, Sarayönü Caddesi’ndeki bir otelin önünde bir olay gerçekleşti. İki araçla gelen kimliği belirsiz kişiler, otele doğru rastgele ateş açtıktan sonra hızla olay yerinden uzaklaştı. Olay sonucunda şans eseri herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı ancak otelde maddi hasar meydana geldi.

SORUŞTURMA VE GÖZALTILAR

Olayla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde ilk etapta 7 kişi gözaltına alındı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, bir kişinin daha yakalanmasıyla beraber toplam gözaltı sayısını 8’e çıkardı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

HAKİMLİK DEĞERLENDİRMESİ VE DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR

Nöbetçi hakimlik, şüphelilerle ilgili değerlendirmesini yaptı ve sonucunda 5 kişi tutuklandı. 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polis, olayla bağlantılı olabileceği düşünülen diğer şüpheliler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.