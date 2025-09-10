Şanlıurfa’da Operasyon Gerçekleştirildi

ŞANLIURFA’DA DÜZENLENEN OPERASYON

Şanlıurfa’da gerçekleştirilen bir operasyonda büyük miktarda silah, mühimmat ve uyuşturucu madde ele geçirildi ve 8 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 5-9 Eylül tarihlerinde ilçe jandarma komutanlıkları ile iş birliği yaparak Akçakale, Birecik, Eyyübiye ve Suruç ilçelerindeki belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Şüphelilerin evlerinde ve eklentilerinde yapılan aramalar sırasında 3 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 3 şarjör, 457 fişek, 8 boş senet ve toplam değeri 2 milyon 158 bin lira olan 12 senet ele geçirildi. Ayrıca, 2 alacak-verecek defteri, bir alacak-verecek yazılı kağıt, cep telefonu, 100 gram uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal madde, 6 gram esrar, 3 gram metamfetamin ve 5 uyuşturucu kullanma aparatı da bulundu.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Operasyon sonucunda 8 şüphelinin gözaltına alındığı açıklandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildiriliyor.