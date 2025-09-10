Haberler

Şanlıurfa’da Operasyon Gerçekleştirildi

ŞANLIURFA’DA DÜZENLENEN OPERASYON

Şanlıurfa’da gerçekleştirilen bir operasyonda büyük miktarda silah, mühimmat ve uyuşturucu madde ele geçirildi ve 8 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 5-9 Eylül tarihlerinde ilçe jandarma komutanlıkları ile iş birliği yaparak Akçakale, Birecik, Eyyübiye ve Suruç ilçelerindeki belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Şüphelilerin evlerinde ve eklentilerinde yapılan aramalar sırasında 3 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 3 şarjör, 457 fişek, 8 boş senet ve toplam değeri 2 milyon 158 bin lira olan 12 senet ele geçirildi. Ayrıca, 2 alacak-verecek defteri, bir alacak-verecek yazılı kağıt, cep telefonu, 100 gram uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal madde, 6 gram esrar, 3 gram metamfetamin ve 5 uyuşturucu kullanma aparatı da bulundu.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Operasyon sonucunda 8 şüphelinin gözaltına alındığı açıklandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildiriliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Bursa’da El Bombası İmha Edildi

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, Akharem Mahallesi çevresinde bulunan bir patlamamış el bombası, jandarma tarafından etkisiz hale getirildi.
Haberler

Bolu Geçişinde Kaza Meydana Geldi

TEM Otoyolu'nda lastiği patlayan yolcu otobüsüne çarpan kamyon kazasında yedek şoför yaralandı. Olayla ilgili soruşturma açıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.