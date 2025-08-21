Şanlıurfa’da Operasyonla Kaçak Silah Ele Geçirildi

OPERASYONLA KAÇAK SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

Şanlıurfa’da jandarma ekipleri, 4 ilçede gerçekleştirdikleri operasyonda kaçak silah ve mühimmat ele geçiriyor. Operasyonlar sonucunda 7 şüpheli gözaltına alınıyor. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak silah ticareti yaptığı tespit edilen şüphelileri teknik ve fiziki olarak izlemeye alıyor.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde Siverek, Hilvan, Suruç ve Ceylanpınar ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenleniyor. Operasyonlar sırasında yapılan aramalarda; 1 tüfek, 3 tabanca, 4 av tüfeği, 7 şarjör ve 157 fişek ele geçiriliyor. Silah ve mühimmatlara el konulurken, gözaltına alınan 7 şüphelinin işlemleri devam ediyor.