Şanlıurfa’da Operasyonla Kaçak Silah Ele Geçirildi

OPERASYONLA KAÇAK SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

Şanlıurfa’da jandarma ekipleri, 4 ilçede gerçekleştirdikleri operasyonda kaçak silah ve mühimmat ele geçiriyor. Operasyonlar sonucunda 7 şüpheli gözaltına alınıyor. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak silah ticareti yaptığı tespit edilen şüphelileri teknik ve fiziki olarak izlemeye alıyor.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde Siverek, Hilvan, Suruç ve Ceylanpınar ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenleniyor. Operasyonlar sırasında yapılan aramalarda; 1 tüfek, 3 tabanca, 4 av tüfeği, 7 şarjör ve 157 fişek ele geçiriliyor. Silah ve mühimmatlara el konulurken, gözaltına alınan 7 şüphelinin işlemleri devam ediyor.

Alanya’da Otomobil Şarampole Devrildi

Alanya'da A.Y. idaresindeki otomobil, Küçükhasbahçe Mahallesi'nde şarampole devrildi. Olay yerine ekipler yönlendirildi, yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Elazığ’da Otomobil Motosiklet Çarpıştı, Yaralılar

Elazığ'da meydana gelen otomobil-motosiklet kazasında 2'si çocuk, toplam 4 kişi yaralandı. Ekipler acil müdahale için olay yerine intikal etti.

