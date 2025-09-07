Şanlıurfa’da Operasyonla Silah Ele Geçirildi

ŞANLIURFA’DA GENİŞ ÇAPLI OPERASYON

Şanlıurfa’da 4 ilçede gerçekleştirilen kapsamlı bir operasyonda çok sayıda silah elde edildi. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak ve ruhsatsız silahlanmayla mücadele amacıyla Akçakale, Birecik, Halfeti ve Siverek ilçelerinde eş zamanlı baskınlar düzenledi. Yapılan operasyonlarda önemli miktarda ruhsatsız silah bulunuyor.

ELE GEÇİRİLEN SİLAHLAR VE MALZEMELER

Elde edilen bilgilere göre, düzenlenen operasyonlarda 9 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 10 adet tabanca şarjörü, 2 adet av tüfeği şarjörü ve çeşitli çaplarda toplam 241 fişek bulunuyor. Olayla ilgili olarak şüpheli kişiler hakkında adli süreç başlatılıyor.