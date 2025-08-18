Şanlıurfa’da Operasyonlarla Silah Ele Geçirildi

Ruhsatsız Silahlarla Mücadele Operasyonu

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı, ruhsatsız silah bulunduranlara yönelik Suruç ve Siverek ilçelerinde kapsamlı operasyonlar gerçekleştirdi. Operasyonlar sırasında uzun namlulu silahlar ve av tüfekleri ele geçirildi. Edinilen bilgilere göre, 13-14 Ağustos 2025 tarihlerinde “Yasa Dışı ve Ruhsatsız Silahlanmayla Mücadele” başlığı altında düzenlenen operasyonlarda, ilçe jandarma komutanlıklarının ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin yer aldığı bir ekip çalışması yürütüldü.

Ele Geçirilen Malzemeler

Ruhsatsız silah bulundurduğu tespit edilen şüphelilerin adreslerinde arama yapılırken, operasyonda 1 adet ruhsatsız kalaşnikof piyade tüfeği, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet şarjör ve 12 adet kartuş bulundu. Olayla ilgili olarak 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı ve haklarında adli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

Devam Eden Faaliyetler

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı, yürüttüğü operasyonel faaliyetlere ilişkin yaptığı açıklamada, “Yasa dışı ve ruhsatsız silahlanmayla mücadele kapsamında operasyonel faaliyetlere azim ve kararlılıkla devam edilecektir” dedi. Bu açıklama, jandarma güçlerinin ildeki güvenlik ortamını koruma konusundaki kararlılığını ortaya koyuyor.