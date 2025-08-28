Şanlıurfa’da Otel’e Saldırı Gerçekleşti!

OLAY KONUSUNDAKİ DETAYLAR

26 Ağustos’ta Sarayönü Caddesi’ndeki bir otelin önünde gerçekleşen olayda, kimliği belirsiz kişiler iki araçla otelin önüne geldi. Bu kişiler, otel binasına doğru rastgele ateş açtıktan sonra hızla olay yerinden uzaklaştı. Şans eseri, bu saldırıda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı; ancak otelde maddi hasar meydana geldi.

SORUŞTURMA SÜRECİ

Olayla ilgili başlatılan soruşturma doğrultusunda, ilk aşamada 7 kişi gözaltına alındı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, ilerleyen dönemde bir kişiyi daha yakalayarak gözaltı sayısını 8’e çıkardı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

HUKUKİ SONUÇLAR

Nöbetçi hakimlikte yapılan değerlendirme sonucunda, 5 şüpheli tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polis, olayla bağlantısı olabileceği düşünülen diğer şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.