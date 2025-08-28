Şanlıurfa’da Otel Kurşunlandı, 8 Gözaltı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ TARİH VE MEKAN

Şanlıurfa’da, alacak nedeniyle kent merkezindeki bir otelin kurşunlandığı iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Saldırının meydana geldiği tarih 25 Ağustos olarak belirlendi. Olay, Sarayönü Caddesi’nde bulunan 5 katlı otelde gerçekleşti.

ŞÜPHELİLERİN SALDIRI ANI VE GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

Saldırganların plakası öğrenilemeyen bir minibüsle olay yerine gelerek otelin önüne geldikleri belirtildi. Yüzlerini maske ile kaplayan şüpheliler, aracın arka kapısını açıp otele ateş açtıktan sonra hızla olay yerinden uzaklaştı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin otelin önüne gelerek ateş açması ve ardından aynı aracın içinde kaçtıkları anlar yer aldı. Saldırı sırasında otelin önündeki besnaf ve çocukların panik içinde kaçtığı görüldü. Olayda ne yazık ki ölü ya da yaralı bulunmamakla birlikte otelde hasar meydana geldi.

POLİSİN MÜDAHALESİ VE GÖZALTILAR

Olayın ardından yapılan ihbar neticesinde bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda saldırıyla bağlantılı olduğu belirlenen 8 şüpheli, eş zamanlı düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyon sırasında saldırıda kullanılan minibüs ve bir pompalı tüfek de ele geçirildi. Emniyetteki sorguları tamamlanan 8 şüpheli, güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma halen devam ediyor.