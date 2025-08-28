Şanlıurfa’da Otel Önünde Silahlı Saldırı

Olayın Gelişimi

Şanlıurfa’da bir alacak-verecek meselesi nedeniyle bir otele gerçekleştirilen silahlı saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan 8 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgilere göre, olay geçtiğimiz pazartesi akşam saatlerinde Sarayönü Caddesi’ndeki bir otelde meydana geldi. İddiaya göre, husumetli olan kişiler, plakası tespit edilemeyen minibüs ile otelin önüne gelerek binaya doğru ateş açtı.

Kamera Görüntüleri ve Sonuçları

Saldırı sonucunda otelin dış camları hasar gördü. Şans eseri olayda yaralanan olmadı ve saldırganlar olay yerinden kaçmayı başardı. İhbarın ardından bölgeye sevk edilen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri aldı. Otelin ve çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, saldırganların kaçış güzergahını belirlemeyi başardı. Yapılan operasyonla, olaya karıştıkları tespit edilen 8 şüpheli, suç aletleriyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Güvenlik Önlemleri ve Soruşturma

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, otelin önüne gelen minibüsün otomatik kapısının açılmasıyla birlikte açılan ateş sonucu, aralarında çocukların da bulunduğu kalabalık arasında büyük bir panik yaşandığı görülüyor. Olayda ölü veya yaralanan olmadığı, ancak maddi hasarın meydana geldiği bildirildi. Saldırıyla ilgili olarak soruşturma devam ediyor.