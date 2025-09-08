Şanlıurfa’da otomobil, duraktakilere çarptı

KAZANIN SEBEPLERİ VE SONUCU

Şanlıurfa’da, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği bir otomobil, otobüs durağında bekleyenlerin arasına daldı. Bu üzücü kazada, 8 yaşındaki Zeliha Tonga hayatını kaybetti ve 3 kişi de yaralandı. Kaza, saat 16.00 sıralarında Ahmet Erseven Mahallesi’nde gerçekleşti. İddialara göre, İbrahim Halil Güner’in kullandığı 63 AAR 879 plakalı otomobil, başka bir aracın sıkıştırması sonucunda kontrolden çıktı ve otobüs durağına çarptı.

YARALILAR VE HASTANE SÜRECİ

Kazanın ardından sürücü İbrahim Halil Güner’in yanı sıra durakta bekleyen Zeliha Tonga, kardeşi Muhammed Mustafa Tonga ve Ayşegül İnci de yaralandı. Mahalle sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine acil durum ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, çevredeki vatandaşlar tarafından özel araçlarla hastanelere sevk edildi. Ancak Zeliha Tonga, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisinin ise devam ettiği bildirildi.

KAÇAN SÜRÜCÜ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Öte yandan, İbrahim Halil Güner’i sıkıştırdığı iddia edilen otomobilin sürücüsünün bulunması için çalışmalar başlatıldı. Kaza ile ilgili olarak yürütülen soruşturma devam ediyor.