Şanlıurfa’da Piknikte 2 Çocuk Boğuldu

Olayın Gelişimi

Şanlıurfa’da, aileleriyle piknik yapmak üzere giden iki çocuk, bir sulama kanalına düşerek hayatını kaybetti. Alınan bilgilere göre, olay Haliliye ilçesine bağlı Osmanbey kırsal Mahallesi civarında gerçekleşti. Piknikte bulunan 13 yaşındaki İbrahim Halil Kılıç ve 12 yaşındaki Rüveyda Demir, sulama kanalına düştü.

Yardım Çabaları

Akıntıya kapılan çocuklar, çevredeki vatandaşlar tarafından kanal içinden çıkarılarak Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen iki çocuk kurtarılamadı. Ölüm haberini alan yakınları hastanede gerginlik çıkarırken, duruma polis müdahale etti.

Valinin Açıklamaları

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak, “Her yıl çok sayıda çocuğumuzu sulama kanallarında ve baraj göllerinde boğularak kaybediyoruz. Maalesef bugün iki çocuğumuzu daha kaybettik. Sulama kanalları, baraj gölleri ve göletler yüzmek, oynamak veya başka bir amaçla girmek için uygun yerler değildir. Buralara girilmesi son derece tehlikeli olduğu için valilik kararıyla yasaklanmıştır. Kıymetli vatandaşlarımız, lütfen çocuklarınızın tehlikeli ve yasak olan su kanalları, baraj gölleri ve göletlere girmesine, yaklaşmasına ve buralarda oynamasına izin vermeyin. Bu bölgelere yaklaştığınızda çocuklarınızı kesinlikle gözetiminiz altında bulundurun. Hayat kaynağı olan suyun hayatları karartmamasına fırsat vermeyin” dedi.