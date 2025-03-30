Haberler

Şanlıurfa’da Ramazan Bayramı Namazı Yoğunluğu

RAMAZAN BAYRAMI COŞKUSU

Şanlıurfa’daki camilerde Ramazan Bayramı sebebiyle binlerce kişi, sabah saatlerinden itibaren bir araya geldi ve namaz kıldı, dua etti. Bayram namazının ardından vatandaşlar, il protokol üyeleriyle dolu dolu bir bayramlaşma gerçekleştirdi.

CAMİLERDE YOĞUN KATILIM

Şanlıurfa’da Ramazan Bayramı sabahı, tüm camiler vatandaşlarla dolup taştı. Özellikle Balıklıgöl platosunda bulunan Dergah Camisi, yağışlı havaya rağmen kalabalık bir kitleyi ağırladı. Ezanın okunmasıyla birlikte vatandaşlar, bayram namazı için saf tutarak bir araya geldi, huzur içinde ibadet etti. Namazın ardından il protokol üyeleriyle birlikte bayramlaşma anları yaşandı.

ÖNEMLİ

Haberler

Ankaralılar Bayram Namazı İçin Kocatepe’de Buluştu

Ankaralılar, Ramazan Bayramı'nda Kocatepe Camii'nde bir araya gelerek bayram namazı öncesi sohbetler eşliğinde hutbe dinledi.
Haberler

Karabük’te Yabancı Öğrencilerin Evinde Yangın

Karabük'teki yabancı öğrenci yurduna yangın düştü. İtfaiye ekiplerinin anında müdahalesiyle söndürülen yangın, bayram namazı sırasında meydana geldi ve maddi hasara yol açtı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.