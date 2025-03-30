Şanlıurfa’da Ramazan Bayramı Namazı Yoğunluğu

RAMAZAN BAYRAMI COŞKUSU

Şanlıurfa’daki camilerde Ramazan Bayramı sebebiyle binlerce kişi, sabah saatlerinden itibaren bir araya geldi ve namaz kıldı, dua etti. Bayram namazının ardından vatandaşlar, il protokol üyeleriyle dolu dolu bir bayramlaşma gerçekleştirdi.

CAMİLERDE YOĞUN KATILIM

Şanlıurfa’da Ramazan Bayramı sabahı, tüm camiler vatandaşlarla dolup taştı. Özellikle Balıklıgöl platosunda bulunan Dergah Camisi, yağışlı havaya rağmen kalabalık bir kitleyi ağırladı. Ezanın okunmasıyla birlikte vatandaşlar, bayram namazı için saf tutarak bir araya geldi, huzur içinde ibadet etti. Namazın ardından il protokol üyeleriyle birlikte bayramlaşma anları yaşandı.