Şanlıurfa’da Ruhsatsız Silah Bulundu

ŞÜPHELİ ŞAHIS DURDURULDU

Şanlıurfa’da, emniyet güçleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir kişinin üzerinde silah bulundu. Edinilen bilgilere göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Motosikletli Polis Timleri, şüphelendikleri bir şahsı durdu.

ARAMA SONUCU SİLAH VE MERMİLER BULUNDU

Durdurulan şahıs üzerinde gerçekleştirilen aramalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca ile 9 adet mermi ele geçirildi. Gözaltına alınarak amirliğe götürülen şahsın sorgusunda, daha önce de ruhsatsız silah taşımaktan işlem yapıldığı anlaşıldı.

ADLİ İŞLEMLER BAŞLATILDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, adliyeye sevk edildi. Bunun sonucunda tutuklanarak cezaevine gönderildi.