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Şanlıurfa’da Ruhsatsız Silah Operasyonu Gerçekleşti

OPERASYONDA RUSATSIZ SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

Şanlıurfa’da gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda, çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi. Ayrıca, 6 şüpheli gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçakale, Siverek ve Viranşehir ilçelerinde yasa dışı silah ticaretiyle ilgili yürüttükleri çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

ÇEŞİTLİ SILAHLAR VE MUHİMMAT BULUNDU

Yapılan operasyonlarda, 4 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet G-1 piyade tüfeği, 1 adet mauser piyade tüfeği, 5 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 15 şarjör ve 4 bin 144 adet farklı çap ve ebatlarda fişek ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 6 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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