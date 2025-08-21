Şanlıurfa’da Ruhsatsız Silah Operasyonu Yapıldı

ŞANLIURFA’DA YASADIŞI SİLAHLARA YÖNELİK OPERASYON

Şanlıurfa’da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, “Yasa Dışı ve Ruhsatsız Silahlanmayla Mücadele” amacıyla çeşitli operasyonlar gerçekleştirdi. Bu operasyonlar sonucunda çok sayıda silah ve bunlarla beraber mühimmat ele geçirildi. Ayrıca, bu faaliyetler doğrultusunda 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

İLÇELERDE YAPILAN OPERASYONLAR

Elde edilen bilgilere göre, Siverek, Ceylanpınar, Hilvan ve Suruç ilçelerinde İlçe Jandarma Komutanlıkları ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız silah bulundurdukları tespit edilen kişilere yönelik kapsamlı bir operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatlı Kalaşnikof piyade tüfeği, 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatlı av tüfeği, 7 adet şarjör ve 157 adet farklı çap ve ebatlarda fişek ele geçirildi. Operasyonda adli işlemler başlatılan 7 şüpheliyle ilgili sürecin devam ettiği öğrenildi.