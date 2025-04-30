Şanlıurfa’da Sağlık Raporu Soruşturması Tutuklamalar

ŞANLIURFA’DA USULSÜZ SAĞLIK RAPORU SORUŞTURMASI

Şanlıurfa merkezli gerçekleştirilen usulsüz sağlık raporu soruşturmasında 35 şüpheli gözaltına alındı. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sağlık durumları sağlıklı olan bireylerin yerine, engelli veya ağır sağlık sorunları bulunan kişilerin muayene edilerek ‘askerlik yapmaya elverişli değildir’ şeklinde sahte rapor alındığını tespit etti. Soruşturma kapsamında, belirlenen şüphelilerin yakalanması amacıyla Şanlıurfa, Gaziantep ve Bursa illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

ŞÜPHELİLERDEN 11’İ TUTUKLANDI

Gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 35 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, sahte sağlık raporları ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11’i, ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’ ve ‘Resmi belgede sahtecilik’ suçlarıyla tutuklandı. Diğer 24 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.