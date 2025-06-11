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Şanlıurfa’da Şahıs Üzerinden Silah Bulundu

POLİS EKİPLERİNİN DURDURDUĞU ŞAHISTA SİLAH BULUNDU

Şanlıurfa’da, şüphe üzerine durdurulan bir kişinin üzerinde silah ele geçirildi. Alınan bilgilere göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, şüpheli bir şahsı durdurma işlemi gerçekleştirdi.

ARAMA SONUCUNDA RUHSAZSIZ TABANCA VE MERMİLER ELE GEÇİRİLDİ

Durumun değerlendirilmesi üzerine, şahıs üzerinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ve 9 adet mermi bulundu. Şahıs gözaltına alınarak, polisi amirliğine götürüldü. Yapılan sorgulamada, şahsın daha önce de ruhsatsız silah taşımaktan yasal işlem gördüğü ortaya çıktı.

ŞAHIS ADLİYEYE SEVK EDİLDİ VE TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şahıs, adliyeye sevk edildi. Burada yapılan değerlendirme sonrasında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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