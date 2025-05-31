Şanlıurfa’da Sahte Ehliyet Operasyonu: 4 Gözaltı

ŞANLIURFA VALİSİ HUSUSUNDA AÇIKLAMALAR

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, İl Jandarma Komutanlığının her türlü suçla mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü ifade ediyor. Özellikle Suruç ilçesinde gerçekleşen bir operasyona dikkat çeken Şıldak, sahte sürücü belgesi basıp bunun karşılığında para alan kişilere yönelik çalışmalar yapıldığını aktarıyor.

OPERASYONUN DETAYLARI

Gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilerin elinde bulunan birçok sahte belge ve materyal ele geçirildi. Vali Şıldak, aramalar sonucunda 31 adet sahte KKTC sürücü belgesi, 11 Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, 10 sürücü belgesi, 6 pasaport, 2 Suriye geçici kimlik kartı, 35 senet, 1 boş senet defteri, 10 POS cihazı, 2 alacak-verecek defteri, 11 cep telefonu, 2 diz üstü bilgisayar, 1 flash bellek, 3 kredi kartı ve 1 kurusıkı tabancanın bulunduğunu bildirdi.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Vali Şıldak, bu operasyon sonucunda yakalanan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını duyuruyor. Bu tür faaliyetlerin devam edeceği ve suçla mücadelenin kararlılıkla süreceği konusunda kamuoyuna bilgi verirken, vatandaşları da dikkatli olmaya çağırıyor.