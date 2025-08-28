Şanlıurfa’da Saldırı, 5 Tutuklandı

GAZİANTEP’TE SİLAHLI SALDIRI OLDU

Şanlıurfa’da bir otele gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili olarak gözaltına alınan 9 şüpheliden 5’i tutuklandı. Eyyübiye ilçesi Sarayönü Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, birkaç gün önce kimliği belirsiz kişiler bir araçla otelin önüne gelerek ateş açtı. Açılan ateş sonucu hiç kimse yaralanmadı veya ölmedi, ancak otelin yapısında hasar meydana geldi.

POLİS EKİPLERİ OPERASYON DÜZENLEDİ

Olayın ardından polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatarak 9 şüpheliyi eş zamanlı düzenlenen operasyonla yakaladı ve gözaltına aldı. Emniyette gerekli işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4’ü adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.