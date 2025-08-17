Şanlıurfa’da Şap Hastalığıyla Mücadele Devam Ediyor

ŞAP HASTALIĞIYLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Şanlıurfa’da şap hastalığıyla mücadele ve hayvanları küpeleme çalışmaları sürüyor. Ülke genelinde artan şap hastalığı riski nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, iki ay önce 81 ildeki Tarım ve Orman İl Müdürlüklerine yazı göndererek hayvan pazarlarının, ikinci bir emre kadar kapatıldığını duyurdu. Hastalığın yayılmasını önlemek için tüm illerde kapsamlı bir çalışma başlatıldı. Türkiye’de tarım ve hayvancılık açısından önemli bir yere sahip olan Şanlıurfa’da da merkez ve ilçelerdeki hayvan pazarları kapatıldı. Veterinerler, hastalığın yayılmasını engellemek ve tedavi için yoğun bir mesai harcıyor. Yapılan çalışmalar sonucunda önemli ilerlemeler kaydedildi.

ÖZEL VETERİNERLER DE DEVREDE

Şap hastalığının etkilerini azaltmak için özel veterinerler de göreve alındı. Kırsal bölgeleri ziyaret eden veteriner hekimler, hem hayvanların küpeleme işlemlerini yapıyor hem de şap hastalığı görülen hayvanların tespitine çalışıyor. Kırsal Tavşan Mahallesi’nden bir vatandaş olan Murat Korkmaz, “Şap Hastalığı yan köylerde var ama bizde şu anda yok. Biz daha bir şey görmedik. Şap Hastalığı çok kötü bir şey, hayvanları mahvediyor, öldürüyor. O yüzden veteriner aşılama yapıyor” şeklinde konuştu. Diğer bir vatandaş Mahmut Korkmaz ise bölgelerinde hastalık nedeniyle birçok hayvanın öldüğünü ve üreticilerin zarar gördüğünü belirtti.

HAYVANLARA YAKLAŞMAK YASAK

İki inek besleyerek geçimini sağlayan Zeynep Çakar, “Hayvanlarımıza herhangi bir hastalığı yaklaştırmıyorum. Elimizden geleni yapıyoruz. Hayvanların serin kalmaları için pervaneler ve güvenlik kameraları var. Şap Hastalığıyla alakalı olarak özellikle dışarıdan hiçbir hayvanı yaklaştırmıyoruz” dedi.

HAYVAN PAZARLARININ AÇILMASI GÜNDEMDE

Veteriner Hekim Ahmet Özgür Yehlizade, şap hastalığının üstesinden geldiklerini belirterek, “Aşılama işlemleri ile küpeleme süreçlerini bizzat yerinde yapıyoruz. Türkiye’de büyük bir salgına neden olan şap hastalığının kontrol altına alınması sağlandı. Bakanlığın açıklamasına göre, birkaç ilimizin kapalı olan hayvan pazarlarının bu hafta sonuna kadar açılacağı söyleniyor. Aşılama, özel ve kamuda çalışan veterinerler tarafından hızlıca gerçekleştiriliyor. Küpeleme işlemleri için Tarım Bakanlığı’nın yanı sıra Türk Veteriner Hekimler Birliği ve Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği de devrede. Özel veterinerlerden destek alarak, gittiğimiz çiftliklerde küpeleme işlemlerini yapıyoruz” ifadelerini kullandı.