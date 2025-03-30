Şanlıurfa’da Şehit Olan Polis İçin Taziye

Taziye Mesajı Yayınlandı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Şanlıurfa’da görev yaparken rahatsızlanan ve daha sonra şehit düşen polis memuru Mesut Acar için bir taziye mesajı yayımladı. Şanlıurfa’da görev sırasında yaşamını yitiren polis memuru Mesut Acar’ın haberinin ardından ülke genelinde büyük bir üzüntü yaşandı.

Başsağlığı Dilekleri

Sosyal medya üzerinden paylaşılan taziye mesajında, “Şanlıurfa’da şüpheli bir şahsın yakalanması esnasında yaşanan arbede sırasında rahatsızlanan ve yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayan polis memuru Mesut Acar şehit olmuştur. Şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve milletimize baş sağlığı dileriz” ifadeleri kullanıldı.