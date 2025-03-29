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Şanlıurfa’da Şiddetli Fırtına Elektrik Kesti

FIRTINA HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen şiddetli fırtına, yaşamı olumsuz bir biçimde etkiledi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle birçok ağaç devrildi ve elektrik direkleri kırıldı. Bunun sonucunda ilçe merkezindeki bazı mahalleler ve kırsal alanlarda elektrik kesintileri ortaya çıktı.

YETKİLİLER VATANDAŞLARI UYARIYOR

Yetkililer, fırtınadan etkilenen bölgedeki vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Ekiplerin, elektrik kesintilerini gidermek için sahada çalışmalarını sürdürdüğü bilgisi veriliyor.

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