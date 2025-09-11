Şanlıurfa’da Silah Kaçakçılığı Operasyonu Yapıldı

ŞANLIURFA’DA SİLAH KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU

Şanlıurfa’da jandarma tarafından gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda, birçok silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan iki şüpheli de tutuklandı.

OPERASYONUN DETAYLARI

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Viranşehir ilçesinde belirlenen bir adrese yönelik başlattıkları operasyonda kapsamlı bir arama gerçekleştirdi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, operasyonda toplamda 17 el bombası, 12 piyade tüfeği, 4 makineli tabanca, 23 tabanca, 5 av tüfeği, 13 gece ve gündüz görüş dürbünü, 1 lazermetre, 212 şarjör, ve 23 bin 822 farklı çap ve ebatlarda fişek ile birlikte suç unsuru sayılan çeşitli malzemeler bulundu.

TUTUKLAMA SÜRECİ

Operasyon sırasında gözaltına alınan iki şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edilmiş oldukları mahkeme tarafından tutuklandı. Bu tür operasyonların devam edeceği ve silah kaçakçılığına karşı etkin mücadelenin sürdürüleceği belirtildi.