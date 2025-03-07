Şanlıurfa’da Silah Operasyonu: 6 Gözaltı

ŞANLIURFA’DA SİLAH KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU

Şanlıurfa’da silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda, çok sayıda silah ele geçirildi ve 6 şüpheli gözaltına alındı. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı ve ruhsatsız silahlanmayla mücadele amacıyla Siverek ve Birecik ilçelerinde harekete geçti. Valilikten gelen açıklama doğrultusunda, Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı, Birecik İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, arama faaliyetleri gerçekleştirdi.

ELE GEÇİRİLEN SİLAHLAR VE AMBARLAR

Arama yapılan evler ve eklentilerde, ruhsatsız silah bulunduran şüphelilere ait çok sayıda malzeme ortaya çıkarıldı. Yapılan aramalarda, 4 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 9 adet tabanca şarjörü, 1 uzun namlulu tüfek şarjörü, 1 alev gizleyen aparat ve farklı çap ve ebatlarda 471 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edileceği bilgisi verildi.

YASA DIŞI SİLAHLANMA İLE MÜCADELE

İl Jandarma Komutanlığı, silah kaçakçılığına karşı yürütülen bu tür operasyonların devam edeceğini ve yasa dışı silahlanma ile mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirtti. Yapılan bu operasyon, vatandaşların güvenliği açısından gereken bir konu olarak değerlendirildi.