Şanlıurfa’da Silahlı Kavga: 1 Ölü

ŞANLIURFA’DA SİLAHLI KAVGA YAŞANDI

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde iki grup arasında gerçekleşen silahlı kavga sonucunda bir kişi yaşamını yitirdi. Olay, akşam saatlerinde Hayriye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gruplar arasında çıkılan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Henüz kimin tarafından ateşlendiği belirlenemeyen pompalı tüfekten çıkan mermilerin hedefi olan Şeyhmus Herdem ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, Herdem’e ilk müdahaleyi yaparak, onu Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ancak Herdem, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

POLİS, ŞÜPHELİLERİ ARIYOR

Olayın ardından, kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri kapsamlı bir çalışma başlattı. Olayın detaylarıyla ilgili soruşturma sürüyor.