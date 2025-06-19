Şanlıurfa’da Silahlı Kavga Yaşandı

ŞANLIURFA’DA KAVGADA YARALANANLAR

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde, kuzenler arasında alacak-verecek nedeniyle çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Olayın güvenlik kamerasına yansıdığı anlarda, küçük bir çocuğun panik içinde malzemelerin arkasına saklanarak “Baba, baba” diye bağırdığı fark edildi.

OLAYIN DETAYLARI

Olay, Türkmeydanı Mahallesi’nde, Akçakale yolu üzerindeki Eyüp Çarşısı’nda gerçekleşti. Amca çocukları arasında alacak verecek meselesi yüzünden başlayan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında küçük bir çocuğun malzemelerin arkasına saklanarak “Baba, baba” diye haykırması dikkatleri çekti. Kavga sırasında çocuğu güvenli bir yere götüren bir esnaf, olaya müdahale eden güvenlik ekiplerine yardımcı oldu.

KAVGA VE SONUÇLARI

Olay yerine gelen iki kişiden biri silahla karşı tarafa ateş açarken, diğeri elindeki malzemeleri fırlatıp kaçtı. Kavga esnasında, ayırmaya çalışan Serdar Ö. ile kavga edenlerden Özkan B., Mehmet Ali B., ve henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi de dahil olmak üzere toplamda 4 kişi yaralandı.

Polis ekipleri, kavgayı ayırdıktan sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılırken, kavgaya karışan diğer kişilerin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.