Şanlıurfa’da Silahlı Saldırı: 2 Kardeş Öldü

KANLI SALDIRIYLA İKİ KARDES HAYATINI KAYBETTİ

Şanlıurfa’da cadde üzerinde gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu iki kardeş yaşamını yitirdi. Olay, Eyyübiye ilçesindeki Karakoyunlu Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 11 Nisan Fuar Caddesi diyerek yürüyen Yusuf Aydoğdu ile kardeşi Yakup Aydoğdu (29), henüz kimliği belirlenemeyen bir ya da birkaç kişi tarafından saldırıya uğradı.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Saldırıda ağır yaralanan Yakup ve Yusuf Aydoğdu kardeşler, sağlık ekipleri tarafından Balıklıgöl Devlet Hastanesi’ne ulaştırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen, yaralı kardeşler kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Polis, saldırının gerçekleştiği alanda şüpheli ya da şüphelilerin tespit edilmesi için kapsamlı bir çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.