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Şanlıurfa’da Silahlı Saldırı: İki Kardeş Öldü

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SİLAHLI SALDIRIDA İKİ KARDESİNİN HAYATINI KAYBETMESİ

Şanlıurfa’da bir silahlı saldırı sonucu iki kardeş yaşamını yitirdi. Merkez Eyyübiye ilçesindeki Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi civarında, Yakup (29) ve Yusuf Aydoğdu (32) kardeşlere henüz kimliği tespit edilemeyen kişi veya kişilerce ateş açıldı.

OLAY YERİNE POLİS VE SAĞLIK EKİBİ GİTTİ

Aldığı ihbar üzerine olay yerine derhal polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ağır yaralanan Aydoğdu kardeşler, sağlık görevlileri tarafından Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı fakat burada tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetti.

POLİS ŞÜPHELİLERİ ARIYOR

Olay yeri inceleme çalışmaları başlatan polis, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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