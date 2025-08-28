Şanlıurfa’da Silahlı Saldırı Şüphelileri Adliyeye Sevk Edildi

SİLAHLI SALDIRI ŞÜPHELİLERİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şanlıurfa’da bulunan bir otelin önüne düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili olarak 8 kişinin adliyeye sevk edilmesi gerçekleşti. Olay, Eyyübiye ilçesinde, Sarayönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Geçtiğimiz günlerde henüz kimliği belirlenemeyen kişiler, plakası tespit edilemeyen bir araçla otelin önünde silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucunda herhangi bir ölü veya yaralı olmamasıyla birlikte otelde maddi hasar meydana geldi. İhbarın yapılmasının ardından, bölgeye çok sayıda polis ekibi yönlendirildi.

EŞ ZAMANDA YAPILAN OPERASYONLA YAKALANDILAR

İnceleme çalışmaları neticesinde, saldırıyla bağlantılı oldukları tespit edilen 8 şüpheli, eş zamanlı düzenlenen operasyonla yakalandı. Bu operasyonda, saldırıda kullanılan araç ile birlikte bir adet pompalı tüfek de ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.