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Şanlıurfa’da Silahlı Saldırıda İki Ölü

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ŞANLIURFA’DA SİLAHLI SALDIRI SONUCU İKİ KARDESH HAYATINI KAYBETTİ

Şanlıurfa’da silahlı saldırıya uğrayan iki kardeş, hayatını kaybetti. Merkez Eyyübiye ilçesi, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi yakınlarında Yakup (29) ve Yusuf Aydoğdu (32) kardeşlere, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce saldırı düzenlendi.

OLAY YERİNE POLİS VE SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ

Saldırının ardından olay yerine çok geçmeden polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Aydoğdu kardeşler, sağlık görevlileri tarafından Balıklıgöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, ancak burada hayatlarını kaybetti.

POLİS ŞÜPHELİLERİ YAKALAMA ÇALIŞMASINA BAŞLADI

Olay yerinde inceleme yapan güvenlik güçleri, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Saldırının sebebine ve faillerine ulaşmak amacıyla çalışmalar sürüyor.

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