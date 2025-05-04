Şanlıurfa’da Sulama Kanalına Düşen 2 Çocuk

KANALDAKİ KAZA

İbrahim Halil Kılıç (13) ve Rüveyda Demir (12), aileleriyle birlikte piknik yapmak amacıyla gittikleri Osmanbey Mahallesi yakınlarındaki sulama kanalına düştü. Akıntıya kapılan iki çocuk, çevredeki vatandaşlar tarafından kanaldan çıkarıldı. Harran Üniversitesi Hastanesine götürülen Kılıç ve Demir, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

VALİDEN UYARI

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, her yıl birçok çocuğun sulama kanalları ve baraj göllerinde boğularak hayatını kaybettiğini vurguladı. Bu tür alanlara girişlerin valilik kararıyla yasaklandığını belirten Şıldak, “Maalesef bugün iki çocuğumuzu daha kaybettik. Sulama kanalları, baraj gölleri ve göletler yüzmek, oynamak veya başka bir amaçla girmek için uygun yerler değildir. Buralara girilmesi son derece tehlikeli olduğu için valilik kararıyla yasaklanmıştır” şeklinde konuştu.

ÇOCUKLARINIZI GÖZETİN

Vali Şıldak, vatandaşlara seslenerek, “Kıymetli vatandaşlarımız, lütfen çocuklarınızın tehlikeli ve yasak olan su kanalları, baraj gölleri ve göletlere girmesine, yaklaşmasına ve buralarda oynamasına izin vermeyin. Bu bölgelere yaklaştığınızda çocuklarınızı kesinlikle gözetiminiz altında bulundurun. Hayat kaynağı olan suyun hayatları karartmamasına fırsat vermeyin” ifadelerini kullandı.