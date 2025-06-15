Şanlıurfa’da Sulama Kanalında Kayıp Şahıslar

ŞANLIURFA’DA KAYIP KİŞİLER

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Şeyhçoban kırsal mahallesi civarında dün akşam saatlerinde yaşanan bir olayda, sulama kanalına giren 1’i çocuk 2 kişi kayboldu. Edinilen bilgilere göre, serinlemek amacıyla sulama kanalına giren Bünyamin Çiçek (13) ve ismi henüz öğrenilemeyen, yabancı uyruklu olduğu iddia edilen bir orta yaşlı erkek akıntıya kapıldı.

KAYIP ŞAHISLAR İÇİN ARAMA ÇALIŞMASI

Gözden kaybolan bireyleri kurtarmak için AFAD, dalgıç polisler ve itfaiye ekiplerine haber verildi. Olayın yaşandığı bölgeye ulaşan ekipler, kaybolan kişileri bulmak için hemen arama çalışmalarına başlamış durumda. Olayla ilgili olarak resmi bir soruşturma da devam ediyor.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ VE HATIRLATMA

Bu tür olayların tekrarlanmaması için sulama kanallarının çevresinde dikkatli olunması gerektiğinin altı çiziliyor. Özellikle yaz aylarında serinleme amacıyla suya girilmesinin risk taşıdığı unutulmamalıdır. Olayın ardından, su güvenliği konusunda gerekli hatırlatmalar yapılmakta.