Şanlıurfa’da Sürücülere Ceza Kesildi

CEZALANDIRILAN SÜRÜCÜLERİN DURUMU

Şanlıurfa’da, otomobilin direksiyonuna pet şişe sıkan ve arka koltukta otururken yolda seyreden sürücü ile sürekli sol şeridi işgal eden bir kamyonet sürücüsüne toplamda 48 bin 607 TL ceza kesildi. Otomobilin sürücüsü, direksiyona pet şişe sıkıştırarak arka koltukta elindeki enerji içeceğiyle birlikte video çekti ve bu görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

POLİS EKİPLERİ HAREKETE GEÇİYOR

Görüntüleri inceleyen polis ekipler, sürücünün kimliğini tespit ederek 39 bin 340 lira para cezası kesti. Farklı bir görüntüde ise sürekli sol şeridi işgal eden ve bu davranışıyla trafik güvenliğini tehlikeye atan başka bir sürücüye de 9 bin 267 lira para cezası uygulandı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kamu düzenini tehdit eden, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren her türlü davranışın sorumluları güvenlik birimlerimiz tarafından tespit edilerek gereği yapılmaktadır” şeklinde ifadeler kullandı.