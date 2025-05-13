Şanlıurfa’da Suya Girmek Yasak

BOĞULMA VAKALARINI ÖNLEMEK İÇİN ALINAN TEDBİRLER

Şanlıurfa’da, boğulma vakalarının önlenmesi için yasaklanan baraj, göl ve kanallara giren 32 kişiye toplamda 94 bin 496 lira para cezası kesildi. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, suda boğulma olaylarını engellemek için en üst seviyede önlemler aldıklarını duyurdu.

ARTIRILAN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Yüzmenin ve suya girmenin yasaklandığı su kanalları, baraj gölleri ve göletlerde istenmeyen olaylar yaşanmaması için jandarma ve emniyet ekiplerinin kontrol faaliyetlerinin arttırıldığını belirten Vali Şıldak, “Geçtiğimiz hafta sonu 105 ekip ile 320 güvenlik personelimiz önleyici kontrol ve denetim faaliyeti gerçekleştirildi. Yasaklama kararına uymayan 32 kişiye toplam 94 bin 496 lira idari para cezası uygulandı.” dedi.

SUYUN HAYATTAKİ ÖNEMİ

Vali Şıldak, sözlerine devam ederek, “Hayat kaynağı olan suyun hayatları karartmasına izin vermeyelim.” ifadesini kullandı.