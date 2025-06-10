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Şanlıurfa’da Tartışma, Av Tüfeğiyle Öldürme

Olayın Gerçekleştiği Yer

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesindeki Kırsal Alıncak Mahallesi’nde bir kişi, yaşadığı tartışma sonucunda yeğenini av tüfeğiyle öldürüyor. M.K. (33) ile yeğeni H.İ.K. (29) arasında başlayan bu tartışma, borç meselesi yüzünden büyüyerek silahlı kavgaya dönüşüyor.

Yaralı Kişinin Durumu

Pompalı tüfekle yaralanan H.İ.K, hemen Akçakale Devlet Hastanesi’ne kaldırılıyor ama maalesef kurtarılamıyor.

Şüphelinin Aranması

Olayın ardından, kaçan M.K. için jandarma ekipleri, yakalamak amacıyla çalışmalarına başlıyor.

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