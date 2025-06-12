Şanlıurfa’da Taşlı Kavga Kamerada Görüldü

OLAY YERİNDE MEYDANA GELEN KAVGA

Kavga, Bamyasuyu Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, daha önce aralarında husumet bulunan iki grup arasında bir tartışma başladı. Tartışma hızlı bir şekilde büyüyerek, öncelikle taş, pala ve tabanca ile kargaşaya dönüştü. Çevrede bulunanların müdahalesiyle kavga sona erdi.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ HAREKET GEÇTİ

Kavgaya karışan kişiler, polis olay yerine ulaşmadan bölgeden ayrıldı. Yaralanan iki kişi, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye taşındı. Polis, cep telefonu kamerasına yansıyan ve mahallede büyük paniğe yol açan olayla ilgili olarak, kavgaya karışanların belirlenip yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.