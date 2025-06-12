Gündem

Şanlıurfa’da Taşlı Kavga Kamerada Görüldü

sanliurfa-da-tasli-kavga-kamerada-goruldu

OLAY YERİNDE MEYDANA GELEN KAVGA

Kavga, Bamyasuyu Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, daha önce aralarında husumet bulunan iki grup arasında bir tartışma başladı. Tartışma hızlı bir şekilde büyüyerek, öncelikle taş, pala ve tabanca ile kargaşaya dönüştü. Çevrede bulunanların müdahalesiyle kavga sona erdi.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ HAREKET GEÇTİ

Kavgaya karışan kişiler, polis olay yerine ulaşmadan bölgeden ayrıldı. Yaralanan iki kişi, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye taşındı. Polis, cep telefonu kamerasına yansıyan ve mahallede büyük paniğe yol açan olayla ilgili olarak, kavgaya karışanların belirlenip yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Nehir Zeyrek İsyan Etti: O Adamı Neden Serbest Bırakıyorsunuz?

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan iki kişinin serbest bırakılmasına kızı tepki gösterdi.
Gündem

Radarlar Bayramda Çok Tartışıldı! Cezalar İptal Edilebilir

Bayram tatilinde radar uygulamaları tartışma yarattı; İçişleri Bakanı'nın 30 km'deki radarları duyurması, vatandaşlardan tepkiler aldı. Uzmanlar yapay zeka destekli sistemler üzerine yorumlarda bulundu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.