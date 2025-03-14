Şanlıurfa’da Tefeci Operasyonu: 3 Gözaltı

TEFECİLİK OPERASYONU

Şanlıurfa’da tefecilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Suruç ilçesinde belirlenen 3 adrese baskın düzenledi.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Yapılan arama işlemlerinde, 27 adet toplamda 3 milyon 650 bin TL değerinde yazılı senet, 16 adet defter şeklinde oto alım-satım senetli sözleşme koçanı, 295 adet yazısız senet, 4 adet alacak-verecek defteri, 2 adet vekaletname, 2 adet satış sözleşmesi ile 5 adet değişik satışlara ait tapu senedi ele geçirildi. Ayrıca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet tabanca şarjörü, 40 adet tabanca fişeği ve 2 adet cep telefonu da operasyonda bulundu.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında işlemler sürüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.