Şanlıurfa’da Tefecilik Operasyonu Gerçekleşti

ŞANLIURFA VE AYDIN’DA TEFECİLİK OPERASYONU

Şanlıurfa ve Aydın’da gerçekleştirilen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tefecilik ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçları üzerine teknik ve fiziki takip çalışmaları yaptı. Bu çalışmalar sonucu, Şanlıurfa ve Aydın illerinde 6 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Gerçekleştirilen operasyonlarda, yapılan aramalarda 41 adet satış sözleşmesi, 4 adet oto satış mukavele defteri, 8 adet tapu senedi, toplam 1 milyon 200 bin TL değerinde banka çekli ödeme evrağı, 880 bin TL ve 100 bin TL değerinde iki farklı banka çeki, 1 adet kredi kartı, 3 adet dizüstü bilgisayar, 2 adet cep telefonu ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Soruşturma sürecinde gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si, mahkemeye sevk edilerek tutuklandı. Diğer şüpheli ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Ayrıca, şüphelilere ait olduğu belirtilen yaklaşık 82 milyon TL nakit para, 6 araç, 2 kuyumcu dükkanındaki altınlar ve bu kişilere kayıtlı olan tüm taşınır ve taşınmaz mal varlıklarına el konulmak üzere yasal işlemler başlatıldığı bildirildi.