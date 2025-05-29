Şanlıurfa’da Tefecilik Operasyonu Yapıldı

TEFECİLİK OPERASYONU DÜZENLENDİ

Şanlıurfa ve Aydın’da gerçekleştirilen tefecilik operasyonu sonucunda, gözaltına alınan 3 şahıstan 2’si tutuklandı. Operasyon, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı’nın “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tefecilik ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarına yönelik yürüttüğü teknik ve fiziki takipler sonucunda gerçekleştirildi.

ARALARDA BİRÇOK BELGE VE MALZEME BULUNDU

Eş zamanlı olarak 6 farklı adrese düzenlenen operasyonda, yapılan aramalarda 41 adet satış sözleşmesi, 4 oto satış mukavele defteri, 8 tapu senedi ve 1 milyon 200 bin TL değerinde banka çekli ödeme evrağı gibi belgeler ele geçirildi. Ayrıca 880 bin TL ve 100 bin TL değerinde iki banka çeki, 1 kredi kartı, 3 dizüstü bilgisayar, 2 cep telefonu ve ruhsatsız 1 tabanca da operasyonda bulundu.

YASAL İŞLEMLER BAŞLATILDI

Soruşturma neticesinde gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklanırken, bir şahıs adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Şüphelilerle bağlantılı olarak yaklaşık 82 milyon TL nakit para, 6 araç, 2 kuyumcu mağazasındaki altınlar ve üzerlerine kayıtlı tüm taşınır ve taşınmaz mal varlıklarına el konulması için yasal işlemler başlatıldığı bildirilmekte.