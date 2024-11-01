Şanlıurfa’da Terörle Mücadele Vurgusu Yapıldı

İÇİŞLERİ BAKANI ŞANLIURFA’DA DEĞERLENDİRMELER YAPTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şanlıurfa’da gerçekleşen basın toplantısında gündeme dair yorumlarını paylaştı. Yerlikaya, “Peygamberler şehri, bereketli toprakların kalbi Şanlıurfa’dayız. Bu topraklar kardeşliğimizin, ortak geçmişimizin simgesidir” ifadelerini kullandı. Yerlikaya, buradan yükselen kardeşlik ruhunun, onları bir arada tutan en güçlü bağlardan biri olduğunu aktardı. Büyük felaketlerle yüzleşen bu toprakların, destansı kahramanlıklarla her türlü zorluğun üstesinden geldiklerini vurguladı ve kadim Şanlıurfa’yı bunun en büyük örneklerinden biri olarak tanımladı.

KARDEŞLİK RUHUNA SALDIRILARA TEPKİ

Bakan Yerlikaya, TUSAŞ’a yönelik saldırılara da değinerek, “terörün birliğimize darbe indirmekten başka hedefi yok. Kardeşliğimize pusu kuranlara geçit yok. Omuz omuza mücadele var, sırt sırta vermek var” dedi. Çanakkale ve Malazgirt’teki birlik ruhuna atıfta bulunarak, “terör ile demokrasi bir arada olamaz. Demokratik hiçbir devlette terör yaşatılabilir bir kavram olmamıştır. Terör zehirdir, panzehiridir hukuktur” şeklinde konuştu.

TERÖR VE BELEDİYE YÖNETİMİ

Yerlikaya, “Şehrin emini terör yandaşı olamaz”, diyerek, belediye yöneticilerinin terör ile bağlantı kurmaları durumunda karşılaşacakları sonuçların net olduğunu ifade etti. “Dünyada terörden en çok canı yanan milletler arasında ilk sırada bizim milletimiz geliyor” diyen Bakan, hangi partiden olursa olsun terörle arasına mesafe koyan, milli duruş sergileyen belediye başkanlarının önemine dikkat çekti. Terörle ilişkili olanlardan hesap sormakla sorumlu olduklarını belirtti.

TERÖRÜN SİYASETİ OLAMAZ

Yerlikaya, “Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir ve bu devletin bir sahibi var o da aziz milletimizdir” diyerek, terörün siyaseti olmadığını, sadece mücadele edileceğini vurguladı. PKK gibi taşeron örgütlerin, Türkiye’nin gücünü hazmedemeyenlerin planları olduğunu ve birliğimizi hedef alan hainler olduğunun altını çizdi. Yaptıkları terör eylemlerinin bu gerçeği gözler önüne serdiğini belirtti. Türkiye Cumhuriyeti’nin, bu topraklarda yaşayan her vatandaşının devleti olduğunu ifade etti.