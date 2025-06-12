Şanlıurfa’da Trafik Kazası Gerçekleşti

KAZANIN DETAYLARI

Şanlıurfa’nın Siverek-Diyarbakır karayolunun 30. kilometresinde 62 yaşındaki F.K. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıkarak takla attı. Bu talihsiz olayda, sürücü F.K. ve araçta bulunan F.K., R.K. ile yenidoğan bir bebek yaralandı.

YARALILARIN DURUMU

Olayın ardından çağrılan sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahale yaptı. Yaralılar, daha sonra ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA AÇILDI

Kazayla alakalı olarak jandarma ekipleri tarafından kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Olayın gelişimleri yakından takip ediliyor.