Şanlıurfa’da Trafik Kazasında 2 Polis Yaralı

TRAFİK KAZASINDA YARALANAN POLİSLER

Şanlıurfa’da motorize polis ekiplerinin dahil olduğu bir trafik kazasında 2 polis memuru yaralandı. Edinilen bilgilere göre, kaza, gece saatlerinde Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesi Esentepe Mahallesi’nde meydana geldi. Motorize ekiplerin kullandığı motosiklet, sürücüsü henüz tespit edilemeyen bir otomobille çarpıştı. Kazada 2 polis memuru yaralandı.

Kaza üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Kazayı duyup olay yerine gelen meslektaşları, hastaneye akın etti.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek yaralı polis memurlarını ziyaret etti. Durumları hakkında bilgi alan yetkililerin, tedavi süreci devam eden polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğreniliyor. Kazayla ilgili olarak ise başlatılan soruşturma sürüyor.